Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Ермак: Президенты Украины и США встретятся 27 ноября в Вашингтоне

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 21:04
    Ермак: Президенты Украины и США встретятся 27 ноября в Вашингтоне

    Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом 27 ноября в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сообщил изданию Axios руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, Украина стремится "как можно скорее" провести встречу для согласования мирной сделки по завершению российско-украинской войны, над которой Киев и Вашингтон активно работают.

    По его словам, возможно, встреча пройдет в пятницу 27 ноября. В Белом доме ожидают, что именно до Дня благодарения в США Зеленский подпишет мирный план Трампа.

    мирный план Украина Владимир Зеленский США Дональд Трамп
    Yermak: Ukrayna və ABŞ prezidentləri noyabrın 27-də Vaşinqtonda görüşəcəklər

    Последние новости

    21:40

    Трамп: Договоренности по урегулированию между РФ и Украиной очень близки

    Другие страны
    21:36
    Фото

    В тяжелом ДТП в Огузе погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    21:23

    В США заявили об успешном проведении консультаций с РФ по мирному плану

    Другие страны
    21:15
    Фото

    Сменился председатель судейского комитета АФФА

    Футбол
    21:13
    Фото

    Байрамов и кардинал Паролин обсудили постконфликтные процессы в регионе

    Внешняя политика
    21:04

    Ермак: Президенты Украины и США встретятся 27 ноября в Вашингтоне

    Другие страны
    20:59

    Турция, Катар и Египет обсудили переход ко второму этапу прекращения огня в Газе

    Другие страны
    20:52

    Украина согласилась ограничить численность армии до 800 тыс. военнослужащих

    Другие страны
    20:41
    Фото

    Азербайджан презентовал в Найроби подготовку и план работы WUF13

    Инфраструктура
    Лента новостей