Ермак: Президенты Украины и США встретятся 27 ноября в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом 27 ноября в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщил изданию Axios руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Украина стремится "как можно скорее" провести встречу для согласования мирной сделки по завершению российско-украинской войны, над которой Киев и Вашингтон активно работают.

По его словам, возможно, встреча пройдет в пятницу 27 ноября. В Белом доме ожидают, что именно до Дня благодарения в США Зеленский подпишет мирный план Трампа.