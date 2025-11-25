Ермак: Президенты Украины и США встретятся 27 ноября в Вашингтоне
Другие страны
- 25 ноября, 2025
- 21:04
Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом 27 ноября в Вашингтоне.
Как передает Report, об этом сообщил изданию Axios руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, Украина стремится "как можно скорее" провести встречу для согласования мирной сделки по завершению российско-украинской войны, над которой Киев и Вашингтон активно работают.
По его словам, возможно, встреча пройдет в пятницу 27 ноября. В Белом доме ожидают, что именно до Дня благодарения в США Зеленский подпишет мирный план Трампа.
Последние новости
21:40
Трамп: Договоренности по урегулированию между РФ и Украиной очень близкиДругие страны
21:36
Фото
В тяжелом ДТП в Огузе погиб один, пострадали два человекаПроисшествия
21:23
В США заявили об успешном проведении консультаций с РФ по мирному плануДругие страны
21:15
Фото
Сменился председатель судейского комитета АФФАФутбол
21:13
Фото
Байрамов и кардинал Паролин обсудили постконфликтные процессы в регионеВнешняя политика
21:04
Ермак: Президенты Украины и США встретятся 27 ноября в ВашингтонеДругие страны
20:59
Турция, Катар и Египет обсудили переход ко второму этапу прекращения огня в ГазеДругие страны
20:52
Украина согласилась ограничить численность армии до 800 тыс. военнослужащихДругие страны
20:41
Фото