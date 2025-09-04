Ермак обсудил с партнерами Украины практическую реализацию гарантий безопасности

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивом Уиткофф в ходе встречи в Париже обсудили вопросы практического исполнения договоренностей лидеров государств относительно гарантий безопасности для Украины.

Как передает Report, об этом написал Ермак в Telegram.

"В Париже вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым встретились со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, а также советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, советником канцлера Германии по нацбезопасности Гюнтером Зауттером и советником председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо", - сообщил он.

Он отметил, что основное внимание уделялось обеспечению сильных и действенных гарантий безопасности Украины в воздухе, на море и на суше, а также в киберпространстве. Кроме того, обсуждались вопросы усиления санкционного давления на Россию и возвращения украинских пленных и похищенных детей.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", также запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского со Стивеном Уиткоффом в Париже в рамках их участия в заседании "коалиции желающих".