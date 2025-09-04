Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Ермак обсудил с партнерами Украины практическую реализацию гарантий безопасности

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 14:55
    Ермак обсудил с партнерами Украины практическую реализацию гарантий безопасности

    Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивом Уиткофф в ходе встречи в Париже обсудили вопросы практического исполнения договоренностей лидеров государств относительно гарантий безопасности для Украины.

    Как передает Report, об этом написал Ермак в Telegram.

    "В Париже вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым встретились со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, а также советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, советником канцлера Германии по нацбезопасности Гюнтером Зауттером и советником председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо", - сообщил он.

    Он отметил, что основное внимание уделялось обеспечению сильных и действенных гарантий безопасности Украины в воздухе, на море и на суше, а также в киберпространстве. Кроме того, обсуждались вопросы усиления санкционного давления на Россию и возвращения украинских пленных и похищенных детей.

    По данным агентства "Интерфакс-Украина", также запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского со Стивеном Уиткоффом в Париже в рамках их участия в заседании "коалиции желающих".

    Владимир Зеленский Стивен Уиткофф Андрей Ермак гарантии безопасности Украина

    Последние новости

    15:14

    Бакинское метро обслужило более 15 млн пассажиров в августе

    Финансы
    15:13

    Талех Кязымов отмечает эффективность мер Центробанка по денежно-кредитной политике

    Финансы
    15:13

    Пярвиз Шахбазов: Джебраилский энергоузел важен для доставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу через Армению

    Энергетика
    15:11

    Фариз Исмаилзаде: ICPC даст сильный импульс развитию IT-сектора в Азербайджане

    ИКТ
    15:02

    Бишкек и Ереван в начале 2026 года проведут заседание МПК

    В регионе
    14:55

    Вюсал Халилов: Финансовый сектор цифровизован, но требуется дальнейшее развитие

    Финансы
    14:55

    Ермак обсудил с партнерами Украины практическую реализацию гарантий безопасности

    Другие страны
    14:54

    Билл Паучер: Цифровые компании дают 14 трлн долларов мирового ВВП

    ИКТ
    14:51

    Каха Каладзе: Грузия готова начать отношения с США с чистого листа

    В регионе
    Лента новостей