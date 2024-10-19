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Эрдоган заявил о готовности Турции принять беженцев из Ливана

Эрдоган заявил о готовности Турции принять беженцев из Ливана Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности республики принять беженцев из Ливана.
Другие страны
19 октября 2024 г. 19:12
Эрдоган заявил о готовности Турции принять беженцев из Ливана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности республики принять беженцев из Ливана.

Как передает Report, об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Из Сирии на первом этапе (с начала гражданской войны в 2011 году - ред.) к нам прибыли около 4 млн беженцев. В настоящее время в нашей стране находятся около 3,5 млн бежавших от войны сирийцев, наша дверь всегда была и остается открытой для них. Если есть беженцы из Ливана, мы также держим для них двери открытыми. В Ливане также живут туркмены, наша дверь открыта и для них", - сказал Эрдоган.

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принял Олафа Шольца во дворце Долмабахче в Стамбуле. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyədə üç milyona yaxın Suriyadan olan qaçqın var

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