Эрдоган: Завершить палестино-израильский конфликт возможно путем создания двух государств

Завершить палестино-израильский конфликт возможно путем создания двух отдельных государств.

Завершить палестино-израильский конфликт возможно путем создания двух отдельных государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган французскому коллеге Эмманюэлю Макрону в ходе телефонных переговоров.

По его словам, страны Запада должны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте.

"Президент Эрдоган заявил, что нарушения прав человека в отношении мирных жителей Газы недопустимы, что Турция предпринимает усилия по доставке им помощи. Президент Эрдоган сообщил, что особенно западные страны должны предпринять шаги по снижению градуса напряженности и что следует избегать усилий, которые не служат миру", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента по итогам переговоров.