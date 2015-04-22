Эрдоган: Военно-воздушная операция в Йемене достигла своих целей

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал завершение военно-воздушной операции в Йемене и заявил, что она достигла своих целей, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы удовлетворены вчерашним решением Саудовской Аравии закончить воздушную операцию против хуситов и сторонников Али Салеха (экс-президента - ред.). Мы поддерживали эту операцию и рассчитывали, что она поможет найти пути для мирного урегулирования политического кризиса. Очевидно, она достигла своих целей", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Ирака Фуадом Масумом в Анкаре в среду.

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией объявила о завершении военной операции "Буря решимости" в Йемене после достижения ею всех поставленных целей и начале в ночь на среду новой операции под названием "Возрождение надежды". Ее задачей станет восстановление политического процесса, борьба с терроризмом и противодействие военной активности хуситов.