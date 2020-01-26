Эрдоган вновь обвинил Хафтара в нарушении режима прекращения огня в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара в нарушении режима прекращения огня в Ливии, передает Report.

"Хафтар не придерживался ни процесса установления режима прекращения огня в ходе переговоров в Москве, ни достигнутых в Берлине договоренностей. Хафтар является путчистом. Я говорил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что ему потакают. На его стороне есть бойцы Вагнера. С помощью оказываемой ему поддержки он продолжает совершать всевозможные нападения. Невозможно достичь успеха в этом деле", - сказал президент Турции в эфире телеканала NTV.