Эрдоган выбросил письмо Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо от американского коллеги Дональда Трампа. Как передает Report, об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Как рассказали собеседники издания, глава государства "получил письмо, категорически его отклонил и отправил в корзину".

Ранее стало известно, что Трамп направил письмо в день начала турецкой операции в Сирии. Письмо изобилует разговорными фразами, характерными для твитов Дональда Трампа: "Дорогой господин президент: давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы вас обвинили в резне и убийстве тысяч человек, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - но я могу [ее разрушить]", - гласит первый абзац.

В заключение Трамп пишет Эрдогану: "Не строй из себя крутого. Не будь глупцом! Позвоню позже".