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Эрдоган выбросил письмо Трампа

Эрдоган выбросил письмо Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо от американского коллеги Дональда Трампа. Как передает Report, об этом сообщает BBC News со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Как рассказали собеседники издания, глава государства "получил письмо, категорически его отклонил и отправил в корзину".

Ранее стало известно, что Трамп направил письмо в день начала турецкой операции в Сирии. Письмо изобилует разговорными фразами, характерными для твитов Дональда Трампа: "Дорогой господин президент: давайте обсудим хорошую сделку! Вы не хотите, чтобы вас обвинили в резне и убийстве тысяч человек, а я не хочу быть ответственным за разрушение турецкой экономики - но я могу [ее разрушить]", - гласит первый абзац.

В заключение Трамп пишет Эрдогану: "Не строй из себя крутого. Не будь глупцом! Позвоню позже".

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