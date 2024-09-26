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Эрдоган: Вхождение Турции в БРИКС или АСЕАН не означает ее отказ от НАТО

Эрдоган: Вхождение Турции в БРИКС или АСЕАН не означает ее отказ от НАТО Присоединение Турции к БРИКС или АСЕАН не означает ее отказ от НАТО и способно поменять баланс в регионах.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 21:29
Эрдоган: Вхождение Турции в БРИКС или АСЕАН не означает ее отказ от НАТО

Присоединение Турции к БРИКС или АСЕАН не означает ее отказ от НАТО и способно поменять баланс в регионах.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам своего пула по возвращении из поездки в Нью-Йорк, где принял участие в Генассамблее ООН.

"Я считаю, что наше присутствие в БРИКС и АСЕАН изменит арифметику регионов. Это приведет к созданию совершенно иной структуры. БРИКС и АСЕАН - это объединения, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в их работе не означает для нас отказ от НАТО. Мы не думаем, что эти объединения являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире и существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла. Есть лица, которые говорят нам не присоединяться к БРИКС или какой-либо другой организации. Но ведь это те же самые люди, которые годами заставляли нас ждать у дверей Европейского союза. Ориентируясь на них, мы никогда не сможем построить свое будущее", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что его страна не может игнорировать тот факт, что наряду со связями с континентальной Европой и Америкой у нее есть отношения с Центральной Азией, Россией, Прибалтийским регионом, Дальним Востоком, есть глубокие исторические корни в арабской географии и со странами Персидского залива, тесные отношения с Африкой.

"Турция не может разрывать такие связи только из-за того, что является членом НАТО", - подчеркнул Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Türkiyənin BRİKS və ya ASEAN-a daxil olması onun NATO-dan çıxması demək deyil

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