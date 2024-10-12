Эрдоган: Турция предпринимает меры для противодействия возможным провокациям Израиля

Турция предпринимает меры для противодействия любым возможным провокациям со стороны Израиля.
Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами по итогам визита в Албанию и Сербию.
По его словам, турецкая разведка изучает все возможные сценарии. "Мы держим под контролем ситуацию и готовы противостоять любым провокациям, который Израиль предпринял или может предпринять в отношении Турции", - сказал он.
Эрдоган заявил, что "Израиль считает своей целью не только Палестину и Ливан, и намерен расширить географию своих действий".
"Мы не сидим сложа руки. Правительство Турции прилагает усилия, чтобы своевременно выявить и устранить всевозможные риски и угрозы для общества", - добавил он.