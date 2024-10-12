Эрдоган: Турция предпринимает меры для противодействия возможным провокациям Израиля

Анкара предпринимает меры для противодействия любым возможным провокациям со стороны Израиля против Турции.

Турция предпринимает меры для противодействия любым возможным провокациям со стороны Израиля.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами по итогам визита в Албанию и Сербию.

По его словам, турецкая разведка изучает все возможные сценарии. "Мы держим под контролем ситуацию и готовы противостоять любым провокациям, который Израиль предпринял или может предпринять в отношении Турции", - сказал он.

Эрдоган заявил, что "Израиль считает своей целью не только Палестину и Ливан, и намерен расширить географию своих действий".

"Мы не сидим сложа руки. Правительство Турции прилагает усилия, чтобы своевременно выявить и устранить всевозможные риски и угрозы для общества", - добавил он.