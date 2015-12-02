Эрдоган: Турция хочет восстановить хорошие отношения с Россией

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "Анкара будет вынуждена принять ответные меры в случае, если недружелюбные действия России в отношении Турции будут продолжаться".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Катарском университете в рамках официального визита в Катар в среду.

"Мы следим за действиями России (…). Если они будут продолжаться в таком же ключе, как сейчас, мы будем вынуждены также принять меры. Мы хотим восстановления хороших отношений с РФ, не хотим их терять. Верю, что Россия тоже вернется к этой позиции", - сказал Эрдоган.