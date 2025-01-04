Эрдоган: Террористы в Турции должны сложить оружие или будут похоронены с ним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у террористов и сепаратистов не осталось иного выбора, кроме отказа от оружия или смерти.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у террористов и сепаратистов не осталось иного выбора, кроме отказа от оружия или смерти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Эрдоган сказал во время выступления в городе Самсун на севере Турции.

"Мы больше не испытываем терпимости к террористам, вынашивающим в нашем регионе планы в качестве агентов империалистов. Эти убийцы-сепаратисты либо срочно закопают оружие в землю, либо будут вместе с ним погребены. Третьего пути здесь не существует", - заявил Эрдоган.

Он указал, что эра оружия, насилия и террора закончилась, а "у сепаратистской террористической организации (Рабочая партия Курдистана) закончился срок использования".

Турецкий лидер указал, что эту реальность должны уже принять все.

"Я подчеркиваю, что в нашем регионе нет больше места террору. Мы тут живем уже тысячу лет, владеем этими территориями. И мы останемся тут на века и будем жить свободно. Надеемся, что мы на основе братства и взаимоуважения восстановим те сферы, где сепаратисты посеяли раздор", - сказал Эрдоган.