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Эрдоган: Теракт в Анкаре усилил стремление Турции бороться с терроризмом

Эрдоган: Теракт в Анкаре усилил стремление Турции бороться с терроризмом Кровавый теракт, совершенный накануне в Анкаре, лишь усилил решительность Турции в борьбе с терроризмом.
Другие страны
24 октября 2024 г. 13:50
Эрдоган: Теракт в Анкаре усилил стремление Турции бороться с терроризмом

Совершенная накануне террористическая атака в Анкаре лишь усилила решительность Турции в борьбе с терроризмом.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе расширенного заседания в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".

Эрдоган выразил благодарность странам, выразившим соболезнования Турции в связи с терактом, унесшим жизни 5 человек.

Накануне вооруженные террористы напали на предприятие TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре, убив 5 и ранив 22 человека. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что у властей есть серьезные основания считать, что за атакой стоят боевики террористической организации РКК.

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Версия на английском языке Erdogan: Attack in Ankara strengthened Türkiye's determination to fight terrorism
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Ankarada törədilən terror aktı Türkiyənin terrorla mübarizə əzmini gücləndirib

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