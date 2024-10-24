Эрдоган: Теракт в Анкаре усилил стремление Турции бороться с терроризмом

Кровавый теракт, совершенный накануне в Анкаре, лишь усилил решительность Турции в борьбе с терроризмом.

Совершенная накануне террористическая атака в Анкаре лишь усилила решительность Турции в борьбе с терроризмом.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе расширенного заседания в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".

Эрдоган выразил благодарность странам, выразившим соболезнования Турции в связи с терактом, унесшим жизни 5 человек.

Накануне вооруженные террористы напали на предприятие TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре, убив 5 и ранив 22 человека. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что у властей есть серьезные основания считать, что за атакой стоят боевики террористической организации РКК.