Эрдоган: Судьбу человечества не должны вершить пять членов СБ ООН

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь высказался за увеличение числа членов Совета Безопасности ООН.

«Мир не должен зависеть от милости пяти членов СБ ООН»,- заявил турецкий лидер выступая на церемонии вручения ему диплома и мантии почетного доктора Международного университета Сараево, передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу"

Глава турецкого государства также упрекнул Каир, Тель-Авив и Вашингтон в неуважительном отношении к правам человека.

«Египет, Израиль и США всегда заявляли об уважении к Декларации прав человека, призывали следовать духу и букве этого документа. Не верьте этому. Этот вопрос их не волнует», - сказал президент Турции.