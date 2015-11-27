Эрдоган сочтет агрессией, если российский С-400 собьет турецкий самолет над Сирией

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Анкара будет расценивать как агрессию ситуацию, при которой ее боевой самолет нарушит воздушное пространство Сирии и будет сбит с помощью российского зенитного ракетного комплекса, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании CNN, очередной фрагмент которого был опубликован в четверг.

На вопрос о том, как Анкара отреагирует в случае, если турецкий боевой самолет нарушит воздушное пространство Сирии и будет после этого сбит с помощью системы С-400, Эрдоган ответил: "Мы не хотим видеть какой-либо эскалации в регионе. Мы не хотим в этом участвовать. Но те, кто встают на сторону Сирии и способствуют росту напряженности, думаю, несут за это ответственность".

По его словам, "такой инцидент возможен, и он заставит нас (Турцию) принять дальнейшие меры, которые, безусловно, не обсуждаются". "Конечно, это будет агрессия по отношению к нашему праву на суверенитет, для государства естественно защищать это право", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, расценивает ли он переброску Россией зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Сирию как угрозу для Турции и других членов коалиции под руководством США, Эрдоган отметил: "Как вы знаете, Россия давно оказывала Сирии поддержку в сфере обороны, еще со времен правления отца (Башара) Асада. Россия продавала или передавала Сирии подобные ракетные системы. Невозможно утверждать, что это уже не было сделано в прошлом году".

"Какие могут быть последствия? Конечно мы бы не хотели видеть такое, это для нас не очень благоприятная ситуация, - сказал Эрдоган. - Мы по-прежнему внимательно следим за развитием событий в регионе. Нам бы не хотелось быть участниками этой гонки".