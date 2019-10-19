Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл детали телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщает Report, об этом Эрдоган написал в своем Twitter.

Турецкий лидер выразил удовлетворенность реализацией соглашений по созданию зоны безопасности на севере Сирии, которые были достигнуты в ходе недавних переговоров Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса.

Эрдоган также отметил важность переговоров в укреплении двусторонних отношений США и Турции