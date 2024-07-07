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Эрдоган: Путин рассматривает вариант переговоров по нормализации отношений Турции и Сирии

Эрдоган: Путин рассматривает вариант переговоров по нормализации отношений Турции и Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Российский лидер Владимир Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции.
Другие страны
7 июля 2024 г. 17:58
Эрдоган: Путин рассматривает вариант переговоров по нормализации отношений Турции и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российский лидер Владимир Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом турецкий лидер заявил журналистам по возвращении из Германии.

"Сейчас мы на таком этапе, когда как только Башар Асад сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, мы поступим аналогично. Потому что раньше мы не были врагами с Сирией, мы встречались с Асадом как семья. Мы можем направить наши приглашения в любой момент. Надеемся, что благодаря этому мы сможем поднять турецко-сирийские отношения до того же уровня, что и в прошлом. У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?" - сказал Эрдоган.

В пятницу турецкий лидер заявил, что рассматривает вариант приглашения президентов России и Сирии в Турцию для обсуждения вопросов нормализации отношений Анкары и Дамаска и сирийского урегулирования в целом, а также указал на "необходимость создания постоянного механизма урегулирования".

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Версия на английском языке Erdogan says Putin considering meeting on Syria in Türkiye

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