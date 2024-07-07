Эрдоган: Путин рассматривает вариант переговоров по нормализации отношений Турции и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российский лидер Владимир Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции.
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"Сейчас мы на таком этапе, когда как только Башар Асад сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, мы поступим аналогично. Потому что раньше мы не были врагами с Сирией, мы встречались с Асадом как семья. Мы можем направить наши приглашения в любой момент. Надеемся, что благодаря этому мы сможем поднять турецко-сирийские отношения до того же уровня, что и в прошлом. У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?" - сказал Эрдоган.
В пятницу турецкий лидер заявил, что рассматривает вариант приглашения президентов России и Сирии в Турцию для обсуждения вопросов нормализации отношений Анкары и Дамаска и сирийского урегулирования в целом, а также указал на "необходимость создания постоянного механизма урегулирования".