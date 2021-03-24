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Эрдоган провел телефонный разговор с Меркель

Эрдоган провел телефонный разговор с Меркель Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель
Другие страны
24 марта 2021 г. 00:42
Эрдоган провел телефонный разговор с Меркель
Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство "Анадолу".

Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, переговоры лидеров Турции и Германии прошли в режиме видеоконференции.

Состоялся обмен мнениями по шагам, направленным на дальнейшее расширение связей Турции с Германией и ЕС, затронуты региональные процессы.

Турецкий лидер дал высокую оценку вкладу диалога между Анкарой и Брюсселем в развитие отношений своей страны с Евросоюзом, в чем есть особая заслуга канцлера Германии.

Президент Турции отметил также, что для продвижения конструктивных переговоров по ситуации в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, необходимо подталкивать Грецию к продолжению диалога.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Merkel regional və digər məsələləri müzakirə etdilər

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