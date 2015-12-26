Эрдоган призвал Ближний Восток объединиться против разжигания вражды

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Ближнего Востока объединиться с целью противостояния существующим заговорам по разжиганию межконфессиональной вражды в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, турецкий лидер в интервью телеканалу "Аль-Арабия" заявил, что "в мире есть намерения разделить нас, поэтому мы должны объединить наши усилия. Посмотрите, что происходит в Ираке, Сирии, Палестине и Ливии".

Президент Турции добавил, что странам региона необходимо преодолеть эти проблемы, и если это им удастся, то исламский мир станет более могущественным. Эрдоган в интервью телеканалу отметил, что между Турцией и Ираном существует ряд разногласий по региональным вопросам.

"Есть разногласия между Турцией и Ираном, но я не хочу, чтобы эти расхождения повлияли на добрососедские отношения", - заявил Эрдоган, отметив, что "межконфессиональные различия не должны побудить нас стать врагами, ислам должен стать нашим ориентиром".