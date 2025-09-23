Эрдоган: Признание Палестины является историческим решением

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение нескольких стран признать государство Палестина является историческим и крайне важным.

Как передает Report, об этом он сообщил на конференции по Палестине в Нью-Йорке.

"Уже почти два года наш регион переживает серьезную гуманитарную катастрофу из-за усиления нападений со стороны израильского правительства. Резня в Газе, унесшая жизни более 65 тыс. человек, продолжается с неослабевающей силой. Ни один человек, имеющий совесть, не может смириться с происходящим и не может молчать перед лицом такого геноцида. Цель правительства Нетаньяху - сделать невозможным создание палестинского государства и вынудить палестинский народ бежать как можно дальше. На фоне этих негативных событий решение группы стран, включая членов Совета Безопасности ООН, признать государство Палестина является чрезвычайно важным и историческим", - сказал Эрдоган.