Эрдоган поставил Европе ультиматум о членстве Турции в ЕС

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Эфиопию выступил с речью против терроризма и массовой гибели мусульман в региональных конфликтах и гражданских войнах. Он заявил, что Турция никогда не будет толерантна к террористам, которые могут быть представителями различных религий, после чего резко изменил свою риторику в русло отношений с ЕС и членства Турции в Евросоюзе.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet Daily News, президент Турции отметил, что, если Евросоюз выступает против исламофобии, он должен принять Турцию в свой состав.

"Мы проверяем Европу. Сможет ли Европа принять и включить в свои ряды Турцию, население которой составляют мусульмане? Если вы против исламофобии, то должны принять Турцию в ЕС ", - заявил он.

"Турция является членом НАТО, ОЭСР… Почему вы не допускаете нас в ЕС? Получается, проблема совсем в другом", - продолжил президент, добавив, что "Турция сегодня сильная страна, и она не будет стоять под дверями ЕС и просить о членстве".

Кроме того Эрдоган подчеркнул, что, если Турцию не примут в ЕС, то она пойдет своим путем.