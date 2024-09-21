Эрдоган подтвердил готовность встретится с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом и ждет соответствующего ответа от Дамаска.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом и ждет соответствующего ответа от Дамаска.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы говорили о том, что хотим провести встречу с Башаром Асадом в интересах нормализации отношений Турции и Сирии. Сейчас мы ждем соответствующего ответа от той стороны. Мы готовы к этому. Мы хотим, чтобы между нашими мусульманскими странами и их народами установились солидарность и единение. Надеюсь, что это произойдет благодаря такой встрече [лидеров]", - заявил Эрдоган журналистам перед вылетом в США, где он примет участие в Генассамблее ООН.

Турецкий президент отметил, что Анкара и Дамаск "могут предпринять совместные шаги для обеспечения мира и стабильности на всей сирийской территории".

"Мы видим, что сирийская администрация и оппозиция добились того, что в Сирии какое-то время не идут боевые действия. Такая обстановка создает благоприятную среду для эффективного поиска окончательного решения. Миллионы людей за пределами Сирии ждут возвращения на родину", - указал Эрдоган.