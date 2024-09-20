Эрдоган планирует встретиться с Харрис перед неделей высокого уровня ГА ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести встречу с вице-президентом США Камалой Харрис в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует на следующей неделе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести встречу с вице-президентом США Камалой Харрис в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует на следующей неделе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Согласно информации, Харрис, баллотирующаяся на пост президента от демократов на предстоящих выборах в США, прибудет в Нью-Йорк в воскресенье для участия в мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

По данным издания, турецкий лидер запросил встречу с Харрис и ожидает ответа ее команды. Эрдоган также открыт для встречи с кандидатом в вице-президенты США от демократов Тимом Уолцем.

Основная цель встречи президента Турции с демократами - сохранить уровень отношений с официальным Вашингтоном.