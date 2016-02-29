Эрдоган: Перемирие действует только на трети территории Сирии

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "Режим прекращения огня соблюдается только на одной третьей части территории Сирии".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официального визита в Кот-д"Ивуар в понедельник.

"Ещё перед отъездом я говорил, что нарушения (перемирия) могут быть. Режим перемирия соблюдается не на всей территории Сирии, только на ее трети. Хотелось бы увидеть распространение этого перемирия на всю территорию страны. К сожалению, столкновения (между конфликтующими сторонами – ред.) продолжаются", - сказал Эрдоган.

Режим прекращения огня в Сирии официально вступил в силу в ночь на 27 февраля по дамасскому времени (01.00 мск). Режим прекращение огня не распространяется на террористические группировки "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство" и присягнувшие им вооруженные отряды.