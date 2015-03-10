Эрдоган: Парламентские выборы дадут возможность сменить форму правления в стране

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Парламентские выборы 7 июня станут шансом поменять форму правления в Турции". Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, отметил президент республики Раджап Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

"Турция переживает важный период. Она развивается, и каждый день все более явной становится необходимость соответственного обновления. С привычками старой Турции мы своих целей не достигнем. Нам необходима президентская система, и я считаю, что выборы 7 июня предоставят возможность сделать это", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что дискуссии о смене формы правления ведутся с момента образования Турецкой Республики. "Но со времени Мустафы Кямала Ататюрка ни у кого не хватало времени или сил это сделать. Я говорил о необходимости перехода к президентской системе и новой конституции, когда баллотировался на президентский пост", - указал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, идею о смене политической системы поддерживает 52% граждан, проголосовавших за него на выборах. Однако президентская республика как форма правления "не является личным желанием" главы государства, а является условием достижения поставленных на 2023 год целей правительства. В частности, речь идет о вхождении Турции в шестерку самых развитых стран мира, существенном повышении уровня жизни и международного влияния страны.