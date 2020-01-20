​Эрдоган отказался сесть за стол переговоров с Хафтаром

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Как передает Report, об этом сообщает телеканал A Haber.

"Я сразу сказал президенту РФ Владимиру Путину, что мы не принимаем роль посредника. Путин сказал, что возьмет на себя Хафтара, и предложил мне работать с премьер-министром правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем, чтобы решить проблему. У нас с ним такой подход. А вообще-то я по моим политическим воззрениям за один стол с террористом не сяду и ему не дам сесть", - заявил турецкий лидер.

Международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии прошла днем ранее в Берлине в ведомстве федерального канцлера ФРГ. В ней принимали участие Владимир Путин, госсекретарь США Майк Помпео, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, французский лидер Эммануэль Макрон, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Реджеп Тайип Эрдоган, а также представители Италии, Китая, ОАЭ, Египта, Алжира, ЕС и Африканского союза.

По итогам конференции участники договорились о перемирии в стране, а также пришли к соглашению насчет эмбарго на поставки оружия и прекращения военной поддержки сторон конфликта.