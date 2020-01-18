Эрдоган: Оставить Ливию Хафтару было бы исторической ошибкой

Президент Турции Тайип Эрдоган полагает, что оставить Ливию во власти командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара было бы ошибкой исторического масштаба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию он изложил в статье для газеты Politico, опубликованной в преддверии международной конференции по Ливии в Берлине.

"Некоторые могут задаться вопросом, почему Европа должна быть вовлечена в первую очередь в ливийский конфликт, ведь в мире есть и другие войны, столкновения и гуманитарные кризисы. Начнем с того, что потенциальная неспособность Европейского союза должным образом поддержать Правительство национального согласия Ливии будет предательством его основных ценностей, которые включают в себя демократию и права человека. Оставить Ливию во власти военного диктатора (Хафтара - ред.) было бы ошибкой исторического масштаба. Более того, если законное правительство Ливии падет, то Европа столкнется с новым набором угроз и проблем", - считает президент Турции.