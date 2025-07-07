Эрдоган обсудил разоружение РКК с представителями партии DEM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил процесс разоружения террористической группировки РКК на встрече в Анкаре с представителями парламентской партии DEM.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил процесс разоружения террористической группировки РКК на встрече в Анкаре с представителями парламентской партии DEM.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, встреча продлилась более часа.

Администрация турецкого лидера пока не сделала официальных сообщений по ее итогам.

Партия DEM в свою очередь сообщила, что ее сопредседатели Первин Булдан и Митхат Санджар передали президенту Турции свои предложения относительно процесса разоружения РКК.

"На встрече было подчеркнуто, что взаимная воля к прогрессу процесса сохраняется", - отмечается в релизе.