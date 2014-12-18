 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Эрдоган намерен участвовать на открытии Московской соборной мечети

    Строительство мечети завершится в 2016 году

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить торжества по случаю окончания строительства Московской соборной мечети в столице РФ в мае 2016 года, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по итогам прошедшей в Турции встречи Эрдогана и главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.

    Как сообщает Report со ссылкой РИА "Новости", по информации духовного управления, глава Совета муфтиев и президент Турции обсудили вопросы укрепления сотрудничества РФ и Турецкой Республики в духовной и религиозной сферах, в том числе совместные проекты министерства по делам религии Турции и Духовного управления мусульман РФ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi