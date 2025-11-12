Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Эрдоган: Начата расшифровка данных черного ящика разбившегося самолета C-130

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 16:26
    Эрдоган: Начата расшифровка данных черного ящика разбившегося самолета C-130

    В расследовании крушения самолета C-130 турецких ВВС мобилизованы все ресурсы Турции, а также Азербайджана и Грузии.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Партии справедливости и развития (AK Parti).

    Президент подчеркнул, что черный ящик разбившегося самолета уже обнаружен и начата расшифровка данных.

    "Мы нашли тела 19 погибших, работы по обнаружению последнего продолжаются. Мы тщательно исследуем все аспекты этой трагедии, которая глубоко опечалила не только наш народ, но и наших азербайджанских братьев и грузинских друзей. Азербайджанская сторона оказывает всестороннюю поддержку", - отметил Эрдоган.

    Он также призвал население не поддаваться дезинформации:

    "Мы регулярно делимся всей необходимой информацией с общественностью через официальные каналы. Призываю наш народ не верить ложной, неполной или неофициальной информации. Выражаю соболезнования близким погибших, скорбящим семьям и всему турецкому народу. Также выражаю благодарность странам, разделившим нашу боль и принесшим соболезнования".

    Лента новостей