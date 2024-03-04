Эрдоган: Турция входит в тройку лидеров по производству БПЛА

"Мы входим в тройку лидеров по технологии БПЛА в мире и лидируем по их продажам".

"Мы входим в тройку лидеров по технологии БПЛА в мире и лидируем по их продажам".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении после заседания Кабинета Министров.

Эрдоган заявил, что на сегодняшний день подписано соглашение на продажу 770 БПЛА с 50 странами.

"Только в прошлом году объем этого экспорта составил 1,8 млрд долларов. За первые два месяца 2024 года мы побили новый рекорд в оборонном и аэрокосмическом секторах с показателем экспорта в 633 млн долларов”, - подчеркнул президент Турции.