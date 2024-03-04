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Эрдоган: Турция входит в тройку лидеров по производству БПЛА

Эрдоган: Турция входит в тройку лидеров по производству БПЛА "Мы входим в тройку лидеров по технологии БПЛА в мире и лидируем по их продажам".
Другие страны
4 марта 2024 г. 21:25
Эрдоган: Турция входит в тройку лидеров по производству БПЛА

"Мы входим в тройку лидеров по технологии БПЛА в мире и лидируем по их продажам".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении после заседания Кабинета Министров.

Эрдоган заявил, что на сегодняшний день подписано соглашение на продажу 770 БПЛА с 50 странами.

"Только в прошлом году объем этого экспорта составил 1,8 млрд долларов. За первые два месяца 2024 года мы побили новый рекорд в оборонном и аэрокосмическом секторах с показателем экспорта в 633 млн долларов”, - подчеркнул президент Турции.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Dünyada PUA texnologiyasında ilk üçlükdə, satışında isə zirvədəyik

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