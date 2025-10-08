Эрдоган: Мы надеемся получить хорошие новости из Шарм-эль-Шейха

Турция надеется на положительный исход переговоров в Египте между представителями радикальной группировки ХАМАС и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом в Анкаре заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к членам правящей партии.

"ХАМАС ясно продемонстрировал свою приверженность миру, положительно отреагировав на мирный план [президента США] [Дональда] Трампа. Переговоры в Шарм-эль-Шейхе имеют решающее значение. Мы надеемся получить хорошие новости", - сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что для установления мира на Ближнем Востоке необходимо достичь прекращения огня.

"Мир - это не птица с одним крылом. Это несправедливый, неправильный и нереалистичный подход - возлагать все бремя мира на палестинцев и ХАМАС. Прекращение огня и справедливый мир - наиболее разумный выбор", - сказал Эрдоган, имея в виду план по урегулированию, предложенный Дональдом Трампом.

Он также отметил, что на сегодняшний день наибольшую проблему несут удары Армии обороны Израиля по сектору Газа.