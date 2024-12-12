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Эрдоган: Лидеры Сомали и Эфиопии договорились об урегулировании конфликта

Эрдоган: Лидеры Сомали и Эфиопии договорились об урегулировании конфликта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достижении лидерами Сомали и Эфиопии договоренности по урегулированию имеющегося между ними конфликта.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 01:27
Эрдоган: Лидеры Сомали и Эфиопии договорились об урегулировании конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достижении лидерами Сомали и Эфиопии договоренности по урегулированию имеющегося между ними конфликта.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT Haber, Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Анкаре с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом и премьер-министром Эфиопии Абией Ахмедом.

"Надеюсь, что согласованное совместное заявление заложит основу для сотрудничества, экономического развития и процветания в регионе на основе уважения", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом и премьер-министром Эфиопии Абией Ахмедом.

"Благодаря доверию Сомали и Эфиопии к нашей стране мы достигли важного этапа в анкарском процессе, который мы начали около восьми месяцев назад. Таким образом, мы совершили первый шаг к новому началу, основанному на мире и сотрудничестве между Сомали и Эфиопией", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan: Türkiyədə Somali və Efiopiya arasında sülh razılaşması əldə olunub

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