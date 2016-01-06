Эрдоган: Казнь шиитского проповедника - внутреннее дело Саудовской Аравии

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "внутренним делом" Саудовской Аравии казнь шиитского проповедника, приведшую к кризису в отношениях между Тегераном и Эр-Риядом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями местных властей в Анкаре.

"Казни относятся к внутренним делам Саудовской Аравии", - сказал он. В понедельник официальный представитель правительства Турции осудил казнь проповедника.