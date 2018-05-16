Эрдоган: История не простит США и Израиль

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "История не простит США и Израиль, мы станем свидетелями этого".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне.

Он также подчеркнул, что предстоящий чрезвычайный саммит ОИС по ситуации в Палестине, который пройдет в Стамбуле, станет очень серьезным сигналом для всего мира.

Кроме того, турецкий лидер призвал международное сообщество и ООН незамедлительно перейти к действиям и положить конец насилию в Палестине.

Турецкий лидер также подчеркнул недопустимость использования "права сильного" в современном мире.