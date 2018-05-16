 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган: История не простит США и Израиль

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "История не простит США и Израиль, мы станем свидетелями этого".

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне.

    Он также подчеркнул, что предстоящий чрезвычайный саммит ОИС по ситуации в Палестине, который пройдет в Стамбуле, станет очень серьезным сигналом для всего мира.

    Кроме того, турецкий лидер призвал международное сообщество и ООН незамедлительно перейти к действиям и положить конец насилию в Палестине.

    Турецкий лидер также подчеркнул недопустимость использования "права сильного" в современном мире.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi