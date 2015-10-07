Эрдоган: "Исламское государство" компрометирует ислам как религию мира

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) бросает тень на ислам как на религию мира".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в Японию в среду.

"Ислам - религия мира. Есть известные террористические организации, которые действуют под именем ислама, бросая тень на призыв нашей религии о мире. Одна из таких организаций - ИГ", - сказал Эрдоган при посещении мечети в Токио.

Официальный визит турецкого президента в Токио начался в среду. В четверг запланирована встреча Эрдогана с премьер-министром Японии Сидзо Абэ и императором Японии Акихито. Президент Турции также примет участие в церемонии присвоения ему звания почетного доктора в Университете Васэда и обратится с речью к предпринимателям на семинаре, который организует Агентство по поддержке и привлечению инвестиций при правительстве Турции.