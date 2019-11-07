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Эрдоган и Трамп подтвердили дату встречи в Вашингтоне

​Эрдоган и Трамп подтвердили дату встречи в Вашингтоне

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп подтвердили в ходе телефонных переговоров, что встретятся в Вашингтоне 13 ноября.

Как передает Report об этом говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Накануне Эрдоган заявил, что пока не решил, состоится ли его визит в США 13 ноября, он примет решение по итогам телефонных переговоров с Трампом.

"Наш президент провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера подтвердили свою встречу в Вашингтоне 13 ноября по приглашению президента США. 

Стороны также обсудили двухсторонние отношения и региональные проблемы", - говорится в сообщении.

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