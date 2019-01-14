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    Президенты США и Турции обсудили вопрос создания зон безопасности в Сирии

    Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону идею создать на севере Сирии зоны безопасности

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону идею создать на севере Сирии зоны безопасности.

    Как передаёт Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом написало агентство «Анадолу» на своей странице в Twitter.

    Эрдоган также выразил американскому коллеге поддержку в решении вывести войска США из Сирии. Он также отметил готовность Турции оказать поддержку в САР.

    Ранее Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.

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