Президенты США и Турции обсудили вопрос создания зон безопасности в Сирии

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону идею создать на севере Сирии зоны безопасности.

Как передаёт Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом написало агентство «Анадолу» на своей странице в Twitter.

Эрдоган также выразил американскому коллеге поддержку в решении вывести войска США из Сирии. Он также отметил готовность Турции оказать поддержку в САР.

Ранее Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.