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Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

​Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули международную конференцию по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Эрдоган покинул Ведомство федерального канцлера Германии с частью своей делегации. Как отметил источник DPA, не ожидается, что он вернется на переговоры. "Турецкая сторона играла на саммите конструктивную роль", - сказал он.

Другой информации не приводится.

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