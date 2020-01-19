​Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Ливии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

"Наш президент провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель. В ходе разговора стороны обсудили региональные вопросы, в частности, развитие ситуации в Ливии", - говорится в сообщении.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявили, что примут участие в берлинской конференции.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.