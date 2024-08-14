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Эрдоган: Структура Совбеза ООН нуждается в радикальной реформе

Эрдоган: Структура Совбеза ООН нуждается в радикальной реформе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН нуждается в скорейшем реформировании.
Другие страны
14 августа 2024 г. 22:46
Эрдоган: Структура Совбеза ООН нуждается в радикальной реформе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН нуждается в скорейшем реформировании.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом он написал в послании генсеку организации Антониу Гутерришу.

"Структура СБ ООН, который далек от выполнения своих обязанностей по обеспечению глобального мира и безопасности, должна быть радикально изменена. Как Турция, мы будем и впредь поддерживать всех друзей, которые искренне стремятся к созданию справедливой международной системы и Совета Безопасности ООН в соответствии с сегодняшними условиями. Африканскому континенту также должна быть предоставлена возможность внести свой вклад в эту справедливую систему. Мы будем продолжать говорить "Мир больше пяти", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган имеет в виду пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция), которые обладают правом вето и при желании могут заблокировать любое решение.

Основополагающие тезисы Эрдогана о необходимости реформирования ООН изложены в изданной в сентябре 2021 года книге "Более справедливый мир возможен". По его словам, Турция продолжит усилия, чтобы добиться реформирования ООН "до установления системы, в которой сила будет за тем, кто прав, а не наоборот: прав тот, кто силен".

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