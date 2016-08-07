​Эрдоган: Евросоюз 53 года морочит Турции голову

"ЕС должен отказаться от политики двойных стандартов"

Баку. 7 Августа. REPORT.AZ/ Евросоюз не выполняет данные Турции обещания и морочит ей голову на протяжении 53 лет.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману накануне своего визита в Россию.

"ЕС морочит нам голову на протяжении 53 лет. Мы методично доказываем свою честность и ждем того же от ЕС. Он должен отказаться от политики двойных стандартов", - сказал он.