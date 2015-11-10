Эрдоган: Более 10 тысяч человек приедут на саммит G20 в Анталью

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Турция готовится к саммиту стран G20 в Анталье, на который прибудут более 10 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Встречи в рамках "двадцатки" начинаются с 14 ноября, затем будут очень напряженные два дня, и 16 ноября после обеда будет обнародовано коммюнике. На сегодняшний день из лидеров стран G20 только президент Аргентины не сможет приехать из-за выборов в стране. Остальные лидеры и другие участники - более десяти тысяч человек - будут присутствовать на саммите", - сказал Эрдоган.

"Группа Двадцати" (G20) - ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества. G20 объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира, на долю которых приходится около 85% мирового ВВП. В 2013 году председательство в G20 осуществляла Россия, в 2014 году ее сменила Австралия, в 2015 году эта функция перешла к Турции.