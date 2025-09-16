Эрдоган: Анкара выступает за диалог между центральными властями Ливии и Халифой Хафтаром

Анкара выступает за конструктивный диалог между центральными властями Ливии и контролирующими восточные регионы силами генерала Халифы Хафтара.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по пути из Катара.

По его словам, разведка и МИД Турции периодически контактируют с сыном Халифы Хафтара Саддамом.

"Иными словами, они не изолированы от нас. Мы считаем, что в Ливии необходимо установить конструктивный диалог между Востоком и Западом. Турция выступает за сохранение суверенитета, территориальной целостности и политического единства Ливии и предпринимает необходимые шаги в этом направлении", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция с первых дней конфликта поддерживала законное правительство в Триполи, однако в последнее время политика развивается в направлении открытия дипломатических каналов в том числе с силами, контролирующими восток Ливии.

По его словам, честные и справедливые выборы могли бы поспособствовать продвижению политического процесса в Ливии.