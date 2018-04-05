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    Эр-Рияд перехватил выпущенную хуситами баллистическую ракету

    Об этом сообщает телеканал Al Arabiya

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракету, направленную повстанцами-хуситами на округ Джизан, где находятся объекты государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco).

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

    Как заявила после инцидента компания в своем официальном аккаунте в Twitter, "все объекты компании, включая объекты в Джизане, в безопасности и функционируют нормально"

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