Саудовская Аравия отвергла обвинения о причастности к взлому телефона главы Amazon

Посольство Саудовской Аравии в США опровергло информацию о причастности королевства к взлому телефона главы Amazon Джеффа Безоса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Недавние сообщения в СМИ о том, что королевство стоит за хакерской атакой на телефон Джеффа Безоса, являются абсурдными. Мы призываем провести расследование этих заявлений, чтобы мы могли увидеть все факты", - говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

В свою очередь компания Amazon отказалась давать комментарии.

Наряду с этим, в ООН планируют сделать заявление, в котором призовут США и Саудовскую Аравию расследовать этот инцидент. Ожидается, что с заявлением выступят спецдокладчик по внесудебным казням Агнес Калламар и спецдокладчик по свободе слова Дэвид Кайе. Спецдокладчики намерены заявить, что считают заслуживающими доверия результаты исследования, показавшего, что Саудовская Аравия причастна к взлому мобильного телефона главы компании Amazon Джеффа Безоса.

Ранее газета The Guardian выступила с утверждением, что телефон Д.Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Шпионская программа могла быть загружена на телефон Безоса в мае 2018 года через видеофайл, который саудовский наследный принц якобы прислал ему через приложение WhatsApp. В течение нескольких часов после этого с телефона главы Amazon был скачан значительный объем файлов.