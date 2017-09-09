Эпический захват преступника полицией Детройта попал на видео - ВИДЕО

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Сети опубликовано видео с вертолета, на котором запечатлен эпический захват преступника, осуществленный полицейскими американского города Детройт.

Как передает Report, на кадрах видео видно, что преступник пытается скрыться от правоохранителей, перебежав скоростное шоссе.

В какой-то момент он едва не попадает под машину, однако умудряется запрыгнуть ей на крышу. Его окружают полицейские, а один из них сходу запрыгивает на автомобиль и сбивает преступника на асфальт.

Далее злоумышленник оказывается в сильных руках правосудия.