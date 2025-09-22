Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    ENISA: Сбои в работе европейских аэропортов вызвал вирус-вымогатель

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 13:20
    ENISA: Сбои в работе европейских аэропортов вызвал вирус-вымогатель

    Неполадки в работе систем регистрации европейских аэропортов, которые наблюдались на прошлой неделе, спровоцировал вирус-вымогатель.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (ENISA).

    "Тип вируса-вымогателя был идентифицирован. К расследованию привлечены правоохранительные органы", - сообщили в ENISA.

    19 сентября пассажиры аэропортов Берлин-Бранденбург, Завентем (Брюссель) Хитроу (Лондон) столкнулись с задержками рейсов.

    В германской воздушной гавани сообщили изданию Tagesspiegel о том, что кибератаке подвергся поставщик услуг систем обслуживания пассажиров Collins Aerospace.

    Вирусы-вымогатели, попав в систему жертвы, шифруют ее данные. Частный пользователь или целая компания утрачивает доступ к собственным данным. Затем хакеры, запустившие вредоносное ПО, требуют у жертвы выкуп взамен на ключ шифрования, с помощью которого можно вернуть утраченные файлы.

    Collins Aerospace ENISA аэропорт Хитроу аэропорт Завентем вирус-вымогатель кибератака

    Последние новости

    14:23

    Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООН

    Другие страны
    14:22
    Фото

    Новым жителям села Гасанриз вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:21

    Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахе

    Происшествия
    14:21

    Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

    Инфраструктура
    14:17

    В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

    Происшествия
    14:11

    Мэтью Брайза: После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион увеличатся

    Внешняя политика
    14:09

    Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процесс

    В регионе
    14:09

    Азербайджан назвал главные вызов многомиллиардных энергопроектов

    Энергетика
    14:07

    В Баку подписан Меморандум о расширении многостороннего сотрудничества

    Индивидуальные
    Лента новостей