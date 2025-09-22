ENISA: Сбои в работе европейских аэропортов вызвал вирус-вымогатель

Неполадки в работе систем регистрации европейских аэропортов, которые наблюдались на прошлой неделе, спровоцировал вирус-вымогатель.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (ENISA).

"Тип вируса-вымогателя был идентифицирован. К расследованию привлечены правоохранительные органы", - сообщили в ENISA.

19 сентября пассажиры аэропортов Берлин-Бранденбург, Завентем (Брюссель) Хитроу (Лондон) столкнулись с задержками рейсов.

В германской воздушной гавани сообщили изданию Tagesspiegel о том, что кибератаке подвергся поставщик услуг систем обслуживания пассажиров Collins Aerospace.

Вирусы-вымогатели, попав в систему жертвы, шифруют ее данные. Частный пользователь или целая компания утрачивает доступ к собственным данным. Затем хакеры, запустившие вредоносное ПО, требуют у жертвы выкуп взамен на ключ шифрования, с помощью которого можно вернуть утраченные файлы.