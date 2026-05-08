Эмомали Рахмон на следующей неделе посетит Китай
Другие страны
- 08 мая, 2026
- 13:34
На следующей неделе президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит с государственным визитом Китай.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Китая.
Согласно информации, визит организован по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Китай с государственным визитом с 11 по 14 мая", - говорится в сообщении.
