Эмиссар ООН по Сирии к концу июля представит предложения по урегулированию конфликта

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура к концу июля собирается подготовить предложения по урегулированию конфликта в арабской республике, которые он передаст генеральному секретарю всемирной организации Пан Ги Муну. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ООН, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Де Мистура с начала недели находился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где проводил совещания с генсеком, его советниками, а также представителями ряда стран, в том числе, с заместителем главы МИД РФ Геннадием Гатиловым. Как сообщили во всемирной организации, на встречах обсуждались пути реализации Женевского коммюнике - документа, содержащего основные принципы сирийского урегулирования.

"Де Мистура продолжит консультации с государствами-членами, в том числе, в регионе. Специальный посланник намерен к концу июля подготовить генеральному секретарю предложения насчет дальнейших шагов, нацеленных на поддержку сирийских сторон в поиске политического решения конфликта", - говорится в коммюнике.