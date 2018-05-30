Эмиссар КНДР прибыл в Нью-Йорк

Баку. 30 май. REPORT.AZ/ Заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль прибыл в Нью-Йорк для подготовки саммита США и КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Yonhap.

По его данным, Ким Ён Чхоль прибыл в международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Он готовится провести переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, во время которых стороны обговорят детали планируемой встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Агентство указывает, что Ким Ён Чхоль станет самым высокопоставленным представителем КНДР, посетившим США, с 2000 года.